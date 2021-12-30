日本知名拌手禮「The Maple Mania楓糖男孩」快閃櫃巡迴列車正式前進台中，於2022年1月6日至2月6日在新光三越台中中港店舉辦品牌快閃櫃銷售活動，凡於2022年1月6日至1月12日活動期間消費滿1290元，即可獲得品牌獨家「愛犬Buddy」紀念托特包一只（限量400組）。為迎接即將到來的農曆新年，「The maple mania楓糖男孩」推出全球絕無僅有、台灣專屬限定版新年禮盒款，並選定新光三越中港店首發限量販售。

東京知名伴手禮「The Maple Mania楓糖男孩」曾連續蟬聯5年東京車站伴手禮大賞人氣第一名，並連續兩次獲得日本午間情報節目介紹東京必買伴手禮第一名寶座。今年９月正式來台進行巡迴快閃後，除台北之外，至今已快閃過台南、高雄等城市；每到一個城市即造成瘋狂排隊搶購旋風，許多日本甜點控瘋狂掃貨，商品供不應求。

The Maple Mania楓糖男孩」因應台灣過年民俗特性，運用外盒包裝的設計，推出台灣限定版新年禮盒，並將於新光三越台中中港店首發登場。「The Maple Mania楓糖男孩」採用喜慶吉祥意涵的大紅色為外包裝主色，並以台灣年感十足的圖騰壓紋搭配美式楓糖男孩圖樣，新潮大器又不失復古時尚的設計，儼然是今年最具亮眼特色伴手禮首選；限定版禮盒內容包含20片「楓糖奶油夾心餅乾」及8片「楓糖費南雪」，售價1380元，品項及數量豐富，適合全家大小親暱共享。

「The Maple Mania楓糖男孩」台灣限定版新年禮盒除了將於台中快閃檔期獨家販售之外，品牌官網也將於2022年1月6日同步上架，讓日式甜品愛好者隨時隨地都可嚐到心心念念的美好甜滋味。

「The Maple Mania楓糖男孩」品牌意涵充滿了純真無瑕及童稚玩心的靈魂，洋溢著明亮活潑氣息及夢想希望；也因此每份甜點的包裝設計，因產品內容不同而印上可愛的「楓糖男孩」或「愛犬Buddy」圖樣，生動活潑。「The Maple Mania楓糖男孩」旗下兩大系列產品「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪蛋糕」提供了單一系列及綜合商品組合搭配，除台灣限定版新年禮盒28入裝之外，另有「楓糖奶油夾心餅乾」9入裝、18入裝、32入裝及「楓糖費南雪」6入裝、12入裝等多項選擇，美味與質感兼具，可視送禮對象購買不同入數裝禮盒，無論是獨享、親友聚會分享或是過年節慶送禮，皆可列入口袋名單。