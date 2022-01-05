基於為汽車產業提供技術解決方案超過二十年的深厚經驗，高通技術公司現已成為全球汽車產業技術供應商的優先選擇，全球眾多汽車製造商與高通合作，採用Snapdragon數位底盤所涵蓋的廣泛汽車解決方案。

藉由高通「統一的技術藍圖」，Snapdragon數位底盤對於協助汽車產業加速創新獨具優勢。Snapdragon數位底盤支援汽車製造商滿足消費者和企業持續升級的需求，打造更安全、更智慧化、更具沉浸式的無縫連網智慧體驗。

同時，Snapdragon數位底盤正透過高度可擴展的軟硬體共同設計架構，為更深度的客戶體驗及以服務為基礎的商業模式創造全新機遇。

Snapdragon數位底盤是由一套開放且具可擴展性的雲端連接平台所組成，利用統一的架構帶來更高的安全性和沉浸式數位體驗，並能支援下一代汽車在整個生命週期中的升級。汽車製造商可以在其產品線中選擇採用Snapdragon數位底盤所涵蓋的任一平台或全部平台，並透過雲端的持續升級為其產品提供高度客製化體驗。

基於Arriver的一站式視覺疊層，即一整套先進駕駛輔助系統（ADAS）／自動駕駛特性和靈活架構，支援汽車製造商和第一階供應商利用Arriver駕駛策略解決方案打造其駕駛策略、停車或駕駛人監測疊層和先進導航功能。該平台還提供對先進特色、功能安全／預期功能安全（SOTIF）和系統架構的全面支援。

BMW集團駕駛體驗資深副總裁Nicolai Martin表示：「BMW選擇高通技術公司作為我們的技術合作夥伴和系統解決方案供應商，是基於其全面性且廣泛的產品組合，以及在運算、連網、電腦視覺、先進半導體和駕駛輔助方面經認證的技術專業。我們期待與高通技術公司共同打造我們的下一代ADAS／AD平台，持續為我們的客戶提供世界頂級的駕駛體驗。」

通用汽車全球電氣化產品、控制、軟體與電子副總裁Dan Nicholson表示：「通用汽車正快速邁向純電動的未來，藉由部署全球最先進的技術，提升汽車的功能，並協助通用汽車擴展業務和加速轉型。我們與高通技術公司的技術合作有助於我們能更快速的提供更豐富的客戶體驗和更強大的連網能力。我們期待在通用汽車將推出的多款車型中採用高通技術公司的開放式可擴展雲端連接平台。」