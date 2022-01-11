隨著全球化的影響，許多國家紛紛推出租稅優惠制度，以吸引外來資金投資發展國內經濟，然而，台商跨國企業利用各國租稅差異、國際一致性規範不足與資訊不透明情形下，可能利用租稅規劃將其利潤移轉，以達到集團稅負極小化。

公司治理專業人員協會及KPMG安侯建業11日共同舉辦「國際租稅趨勢及Responsible Tax架構之稅務管理研討會」，邀請財政部賦稅署署長許慈美、國立政治大學會計學系陳明進教授、KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部副營運長丁傳倫、執行副總經理林嘉彥一同進行分享。

財政部賦稅署署長許慈美表示，跨國企業可能利用各國稅制差異及跨境間資訊不透明等制度面問題，進行集團租稅規畫，造成居住地國及所得來源國雙重不課稅情形。為此OECD自2013年起陸續推動BEPS 15項行動計畫，2020年更推出BEPS 2.0，透過包容性框架建立對經濟數位化成果之課稅規範，國際間推動負責任稅務之趨勢亦趨明顯。台商布局全球，應密切注意OECD相關計畫及早因應，並落實企業社會責任，我國也將適時精進相關課稅規定，以兼顧我國經濟發展及完備反避稅制度。

公司治理專業人員協會理事長馬國柱則表示，OECD公布因應經濟數位化政策，2021年12月已公布立法範本，因各國將其納入國內法之時程不同，預估2023年將陸續通過，跨國公司公司治理主管應協助董監事了解，並評估新制度對集團的可能影響，並於近期內就須做出改變。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部副營運長丁傳倫表示，由於新規定的稅制較為複雜，公司應持續關注相關發展，並建議跨國企業應審視自身系統，是否足以因應未來複雜的稅務計算所須，並檢視集團架構、關係人交易之安排及集團各成員於各租稅管轄區之稅務管理政策，評估潛在風險及相關因應政策。

政治大學會計學系教授陳明進表示，稅務治理已成為企業永續治理的一環，董事會之職能除決定公司重大決策外，也應關注稅務議題，包含全球租稅趨勢、稅務揭露之法規遵循面以及確保稅務方針與組織業務及永續發展策略互相連結。公司治理人員可應用財務報表資訊辨識出稅務風險，並進行相對應之分析及溝通改善。