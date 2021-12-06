福邦證(6026)受惠股市行情持穩上漲，加上主辦承銷件數增加，配合轉投資創投、證券投顧均有斬獲，2021年前10月自結合併收益17.22億元、年增近3.16倍。稅後淨利10.25億元、年增達近10.3倍，每股盈餘（EPS）3.68元，獲利表現已提前改寫年度新高。

福邦證今年首次公開發行（IPO）承銷案達5件，主辦再籌資（SPO）承銷14件，登錄興櫃可達6件。累計財顧案件7件，股代新增18家、累計達269家，服務股東人數逾430萬人。同時，亦募集首個私募股權基金（PE Fund），以後將持續募集、擴大資產管理規模。

福邦證3日召開法說，董事長林火燈對今年表現感到非常欣慰，除了每股盈餘提前創高，主要仍在於成績反映近年堅持定位專業投銀方向發展正確。總經理林瑛明則指出，公司核心客戶鎖定在市值低於20億美元的具發展潛力發行公司，以及優質的高資產管理客戶。

展望後市，林瑛明認為，由於預期美國聯準會明年中升息機率極高，收緊的資金環境將影響資產價格回檔，股市波動度將隨之加劇，預期大盤成長空間恐不若今年。投資策略應著重選股不選市，宜於具長線成長趨勢的產業中，挑選經營穩健的公司為主。

同時，福邦證將持續強化承銷及研究的專業能力，持續在承銷／股代、全委／創投及財務顧問等核心業務均衡發展，創造股東權益最大化。同時，Sell Side及Buy Side業務將兩肩併行，為公司創造與追求更大營運績效。