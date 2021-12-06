台股加權指數6日開在17650.67點，權王台積電（2330）開低在603元，聯電（2303）亦開低在68.2元，晶圓雙雄股價不振，壓抑指數表現。

但本日新掛牌上市的力積電（6770），一開盤股價即往上拉升，早盤股價大漲55％，演出蜜月行情，而台積電大聯盟家登（3680）早盤股價也上漲逾4％，貨櫃三船股價早盤漲幅亦在3～4％，交投熱絡，大盤加權指數早盤下跌近80點，個股呈現各自表現。

美國非農就業人口僅新增21萬，遠遜預期的50萬，加上國際貨幣基金（IMF）呼籲聯準會（Fed）應加快升息，美股全數收黑，跌幅介於0.16％至1.92％，台積電ADR下跌1.95％，台指期夜盤下跌83點（-0.47％）。

國票投顧指出，台股迎來明顯回溫，重返所有均線之上，綜觀台股歷史在12月表現近20年的上漲機率高達85％，且平均漲幅有3.65％，而大盤今年12月以來漲幅僅1.55％，後續應有再度向上空間。

惟須留意先前萬八大關均有沉重賣壓，短期不易一次跨越，且隨外資將陸續休假，指數不易出現明顯行情。

綜合研判，台股短線震盪偏多，惟萬八大關壓力重，操作宜買黑不買紅。短線區間觀察17500～17900點，短線操作建議聚焦外資投信同買的個股、11月營收成長股。