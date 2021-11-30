為讓車迷搶先一飽眼福，韓國現代汽車於30日率先公布，預定2022年將在當地發售的豪車品牌Genesis系列G90車款。

目前這款G90是繼2018年之後，再次全新大改款。Genesis計畫在2022年初，選在韓國市場推出這款旗艦標配G90以及長軸版本的。車體側板並沒有多餘修飾的G90，長軸版比標準車型還要多長19公分，讓後排乘坐空間更加寬廣。

主打運動兼優雅於一身的全新G90，傳承Genesis慣有的雙線條設計，前後照明LED大燈各有兩組。

根據專業汽車雜誌人車誌(Car and Driver)報導，雙渦輪增壓3.5公升V6引擎，應該是G90基本動力系統，但使用在目前G90的自然進氣5公升V8引擎，搞不好有可能強勢回歸。同時，也可期待G90純電動車的出現。

據悉，Genesis希望透過G90能加強在全球豪車市場影響力。這個現代汽車旗下的豪車品牌，一系列車款包括純電GV60、GV80與GV70休旅。另外，還有G90、G80、純電G80以及G70汽車。