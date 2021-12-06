大陸導演王岳倫2013年帶女兒Angela參加實境節目《爸爸去哪兒》走紅，卻3度鬧出外遇風波，上月底承認和結褵12年的主持人李湘已於7月分開，不忘戳刀前妻「和她的意中人能白頭到老」。今（6日）李湘就被爆跟男伴去酒店約會，過程全遭狗仔偷拍，引起熱議。

根據陸媒報導，李湘戴著墨鏡、身穿黑色皮草大衣，脖子繫著精品品牌圍巾，打扮十分貴氣，從豪車下來後拿著手機東張西望，一名疑似李湘新男友的人停好車後，立刻找女方會合，從外觀和身形可看出該男年紀比較小。

李湘下車後先拿出手機。（圖／微博）

李湘被拍到和嫩男去酒店開房。（圖／微博）

李湘和嫩男一前一後走進某酒店，該男辦理入住手續，又拿著黑色雙肩包和白色紙袋，相當體恤李湘，男友力十足；李湘看到男友的圍巾快掉落，順手幫他拉好，互動親密又自然，宛如相處很久的情侶，陸媒甚至直接以「李湘男友」稱呼該男。

等一切手續辦妥，李湘和嫩男一起搭乘電梯準備開房，兩人邊走邊聊天，身邊不見任何助理，顯然是單獨約會，外界開始好奇這位男士是否為王岳倫口中的「意中人」？

由於兩人都已恢復單身，加上王岳倫被爆出逾矩行為較多，大部分的陸網友都支持李湘尋覓第二春，紛紛留言：「這有啥好拍的，難不成分開就得守寡？」、「富婆戀愛，光明正大」、「支持找更年輕更帥身材更好的」、「前夫還能祝她和新歡白頭偕老，她卻不知道祝前任和哪個新歡白頭偕老」、「離婚了就各自安好吧」。