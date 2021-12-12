魏如萱的「HAVE A NICE ：DAY」演唱會今（12日）第2場，提前於下午5點開演，請來曾與她合作的「影子計劃」合唱〈我的菜〉，並公布7月23日將2度在高雄巨蛋舉辦演唱會的好消息；更令粉絲驚喜的是，魏如萱獻唱〈變形金剛〉前，3歲兒子小路易戴著耳罩及墨鏡現身台上，抱著一把烏克麗麗甜喊「媽媽」，超萌模樣融化滿場萬名觀眾。

今晚演唱會開始前，魏如萱在IG曬出小路易在後台騎迷你重機「巡田水」影片，趁媽媽登台前在小巨蛋場勘，魏如萱笑說：「今天開場早，無法像昨天一早帶路易去溜滑梯，所以直接抱來。」

魏如萱連續2天開唱體力絲毫不受影響，開心表示：「外面雖然下雨，但你們現在心裡應該是出太陽吧，看到我有沒有很開心。」今開場彈琴雖仍有失誤，但不影響整體演出，魏如萱自嘲昨晚第一場彈錯更多：「回家看新聞，幹嘛播出來啊，錯就錯啊，我己經說了，沒有每一天日子都是好的。」

尾聲安可曲〈奶奶〉，魏如萱聊到這首歌的主人翁、就是她90多歲奶奶，「因為奶奶最近膝蓋不舒服，怕她舟車勞頓，真的很心疼」，幽默表示想現場公佈奶奶電話號碼，「讓每個人都打給她問候、抬槓一下」，心疼奶奶無法到場聆聽，打算忙完演唱會就回富里陪伴她。

魏如萱老公隆宸翰、公婆、妹妹魏如昀等親友今到場支持，星友彭佳慧、徐佳瑩、蘇慧倫、蘇珮卿、萬芳、艾怡良、Lulu、李友廷等人坐台下力挺。鳳小岳帶老婆及5歲兒欣賞，他主演的《華燈初上》近期大受歡迎，在劇中飾演渣男角色令觀眾狠得牙癢癢，鳳小岳笑說平時走在路上不僅沒被罵渣，還有理性觀眾向他比讚肯定演技。