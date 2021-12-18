在夯劇《俗女養成記2》飾演同志角色的44歲演員陳家逵，日前在私人臉書寫道：「還好我是演員，關於明天終於要處理的一件人生糾結，彷彿可以當做一場很重的戲來面對。只是，沒有換鏡位，沒有cut。時間到了，自動action。沒有人補妝，現場不收音。當然，沒有機會再上訴一條，收工後，劇本內容也丟不掉了。」昨寫下「2017.1.7-2021.12.17」，證實與妻子4年婚姻畫下句點。

經紀人稍早證實2人17日已簽字離婚，已分居至少半年多，原因是2人對生活想法有差異，雙方和平分手，至於前妻的病況目前回診追蹤。據知離婚是女方先提出，而陳家逵最近有4部戲在拍，剛好可以藉工作轉移婚變的低落心情。

陳家逵在私人臉書寫下與妻子昨簽字離婚。(讀者提供)

陳家逵是英國中央聖馬丁藝術學院的鏡頭表演碩士，回台做的多是劇場工作，第一齣商業舞台劇是果陀劇場的《看見太陽》，接著到屏風表演班，出演上百場《三人行不行》。

近年以客家電視台《台北歌手》入圍金鐘獎最佳男配角。20多年的表演資歷，是一位多產、活躍的演員，除了影視作品，擁有精湛演技的他，也擔任過多位藝人的表演老師戲劇老師。

陳家逵近年幾乎成了BL專業戶，除了《火神的眼淚》飾演同志，《俗女2》飾演陳嘉玲弟弟陳嘉明的男友佑仔，戲裡他知道男友變心，還是試著幫對方認清自己，討喜角色受好評。接著在《四樓的天堂》演謝盈萱的閨蜜，各有不同表達方式，替角色增添許多生命力。

他曾在《命運好好玩》節目中提到，與小他10歲、也是舞台劇演員妻子於2017年結婚，不料新婚隔2個月就發現太太罹癌，回想起這段過程，他不禁心疼流下男兒淚。當時醫生診斷為惡性淋巴癌，必須住院進行化療，陳家逵坦言，突如其來的消息，剛開始真的不知道該如何面對。慶幸太太很堅強面對，女方親友團也給予許多幫助。