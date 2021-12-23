温嵐的新歌〈什麼不懂儘管吻我〉原想找男友一同拍攝MV，無奈她人在大陸、男友則在台灣，「其實是有想過直接找他拍耶，但因為要隔離、還有染疫的風險，就不捨了」，雖然小倆口暫時分隔兩地，但温嵐表示將返台過農曆年，與親人好友還有男朋友好好團聚，「已經請弟弟找到一間適合家族聚會的民宿，可以包下整棟民宿，讓家人親戚，大家一起烤肉，一起玩，從除夕到初二，大家一起好好放鬆」。

〈什麼不懂儘管吻我〉歌名來自大家常說的一句話：「什麼不懂儘管問我」，只不過把「問」換成「吻」。被問到最難忘的接吻經驗，温嵐羞曝就是〈祝我生日快樂〉MV中跟賀軍翔的螢幕初吻，她表示跟當天才認識的男主角，在眾目睽睽之下一直激情擁吻，真是太特別的經驗。

MV中温嵐梳起兩個粉橘小包頭，十分甜美，一看就是沉浸在戀愛的粉紅泡泡中，而粉絲也發現她右臉頰長出一顆美人痣，疑似「進化」，讓温嵐笑說：「不是啦，那是造型，是貼上去的水鑽啦。」至於男友缺席的吻戲部分，她則笑說：「我會好好記下來，回台請他1次還。」