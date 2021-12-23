綜藝天后小S（徐熙娣）的新節目《熙娣想聊》即將上線，小S首集就下猛料，找舊愛黃子佼（佼佼）擔任嘉賓，稍早她則曬網上曬出自拍影片，小S大方提舊情並告白黃子佼「男友中最愛的一個」，還表示黃子佼在過去交往的安排出遊，都讓她驚喜。

小S和黃子佼過去有一段戀情，隨著兩人各自結婚，雙方對彼此的態度也越來越大方，小S的新節目《熙娣想聊》首集就找前男友黃子佼擔任嘉賓，小S稍早則在網上曬出自拍影片，她對著鏡頭表示，看著身上的潮T外套，就會聯想到黃子佼，認為會是佼佼喜歡的衣服，因此促成小S邀請黃子佼擔任她的節目嘉賓。

小S進一步提到，她也很好奇，黃子佼有沒有帶妻子孟耿如去特別的旅遊，這時小S還自爆：「因為你以前對我的安排，都非常的驚喜，我很喜歡」，而在節目釋出預告中，小S則在鏡頭前直說：「要去面對我的，男友當中最愛的一個」，小S見到黃子佼後又麻辣拷問對方：「覺得小S跟孟耿如，誰的身材比較好？」、「你當時為什麼不跟我求婚？」問得黃子佼尷尬到不行。

其實，小S日前出席節目特映會，被問到首集嘉賓黃子佼，有沒有老公不適合看的內容？小S則說，她不會讓老公看她的節目，因為老公看了她的尺度都會說：「Baby，妳這樣會不會太over？」