小S犀利拷問許瑋甯。（CATCHPLAY＋提供）

由CATCHPLAY原創自製全新型態OTT綜藝節目《熙娣想聊》，上周四開播，小S、黃子佼兩位「最佳前任」引爆滿滿話題，28日公布即將於本周四（30日）登場的第二集來賓為剛新婚的女神許瑋甯，並釋出最新預告，在預告中女神一出場就以火辣姣好的身材逼怒主持人小S，面對女神的好身材，小S大嗆：「妳還給我露腹肌，心機也太重了吧！我不想要訪問你了啦！」

在兩人進行終極二選一單元時，小S問：「喜歡的男生跟你說他剛分手，你會立刻抱住他還是先脫他的褲子？」女神許瑋甯突破尺度逗趣回答：「這有什麼好選的，我兩個都要啊！」小S與女神的爆笑互動將在本周四獨家於CATCHPLAY＋影音平台上架。

小S分享找許瑋甯上節目的原因，自嘲接到不戲都是因為她，小S向許瑋甯喊話：「我承認妳很美，演技很好，但是我也是演過電影的人，以我的狀態來說，應該還是很漂亮吧！但是為什麼我接不到戲？都是因為妳！」在《熙娣想聊》第二集節目中，面對主持人小S嗆辣拷問的來賓許瑋甯會如何接招？小S神預言的女神戀情發展又是如何拷問出來的？更多關於女神的感情觀及大受好評的終極二選一辛辣話題，將在《熙娣想聊》中揭曉。

小S在《熙娣想聊》中真實又不失魅力的主持風格，讓觀眾懷念已久的S式歡笑正式回歸！眾多粉絲瘋狂敲碗第二集，紛紛至小S臉書留言：「《熙娣想聊》真的很好看，完整保留了熙娣獨有的幽默節奏，老粉絲走過路過勿錯過！每天都想看！」、「好愛小S大聊辛辣話題，還有終極二選一單元也超好笑！」