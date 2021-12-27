黃子佼擔任喜憨兒基金會愛心大使。（喜憨兒基金會提供）

黃子佼擔任小Ｓ新節目首集嘉賓，話題與效果十足。（CATCHPLAY＋提供）

黃子佼（佼佼）27日擔任喜憨兒基金會愛心大使，化身「佼佼老師」率領憨兒桌邊服務，呼籲大眾一起響應支持「高速傳愛助學計畫」；黃子佼透露自己每年都會做幾檔公益活動，話鋒一轉笑說：「剛好某人不是欠我紅包錢嗎？那麻煩她直接匯款到喜憨兒基金會帳戶，不要匯給我。」由於小S日前在新節目中說有包紅包給他與孟耿如，為避免被誤會，他於是發文澄清，後來小S被網友標記後驚呼自嘲：「可能是作夢。」還允諾會匯款補上。

小S主持的CATCHPLAY新節目《熙娣想聊》上周四首播，首集嘉賓邀請前男友黃子佼話題十足，佼佼說他後來邀請老婆孟耿如一起觀看，「那天看節目，我跟我太太你看我我看你，心想『我們有收紅包嗎？什麼很大包的紅包？』，覺得不能讓人家誤會所以才發文，我沒tag她，是網友tag她，她就自己來留言。既然她說要匯錢，那就支持我參與的公益好了」。

黃子佼說，當時心想沒有辦婚禮怎會收紅包，而且他本來就沒有要收紅包，「只有收下部分人士的心意，有些是耿如的親戚，在我們宣布取消後還是包了紅包，因為是長輩，給了不收好像沒禮貌，還是收下，但都沒有打開直接放進保險箱，之後再找機會捐出去，總共收到不超過8位親友的紅包祝福，但真的沒有S」。

小S在節目中提到曾和黃子佼去木村拓哉開的餐廳，讓孟耿如吃醋問「怎麼不帶我去？」，黃子佼笑回：「那間店倒了！倒很久了！我怎麼帶妳去！」他說老婆本來要先偷看節目，他說不行，一定要一起看，「怕她自己腦補！但她也看得很自在，邊看邊摳腳趾的膿」。他說，其實對觀眾來說就是一個哏，過程是溫馨有趣，連他自己看了都覺得好笑，「看完有種很特別的感覺，能夠跟前任和平相處，坐在一起回顧那時的美好，覺得自己蠻幸運的。人是要往前看的，很謝謝S現在記得的都是美好的事；我們當然有些不開心的事，但都必須要消化，開心她記得連我都不記得的，包括餐廳，都是美好開心的事！」

黃子佼也很謝謝Lulu陪他上節目，「我很安心，本來真的有點不太敢去，帶一個潤滑劑比較好！沒想到她也是來看戲的」，他笑說，剛好最近社會比較動盪一點，給演藝圈、給觀眾一些歡樂的互動氣氛也很好，這節目來得正是時候，這時播出也特別好，希望給社會「大家往前走」的氛圍。

他透露節目大概半年前錄的，上完節目至今兩人沒任何聯絡，「這樣滿好的，不希望讓太太覺得好像一直在聯絡前任。上節目就是公開場合、3人以上比較好。」他回想上一次和小S私訊聯絡，應該是兩年前的《紅白》，「她當時有點害怕，我當時有聯絡給她一些鼓勵，覺得就是上大舞台給觀眾驚喜，後來就沒再聯絡」。

他坦言一開始不太想去，但跟製作人B2有點交情，他們也希望節目有火花，「最大重點就是我們兩個好像很久沒有這樣坐下來聊天，之前上《康熙來了》是因為Selina要去打歌。人生嘛，都活到快半百，曾經經歷的緣分，還能坐下來聊天，覺得很溫暖，自己看得也是暖暖的」，是否擔心孟耿如真的吃醋介意？他說：「她是沒有過去嗎？每個人都有過去，大家又不是彼此初戀，錄影也是公開場合、氣氛嘻嘻哈哈。而且她的反應也不是吃醋啦，只是有點抱怨啦，覺得一起去過日本那麼多次，怎麼沒去過那家餐廳呢？其他部分她看得也笑得滿開心！」