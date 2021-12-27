台灣網紅姚采辰IG擁有77.6萬粉絲，FB更有134萬網友追蹤，獲封「百萬網美」的頭銜。近日，她上傳一段5秒的生活短片，下身卻疑似洩春光，對此本人親自澄清。

姚采辰昨（26日）在社群平台PO一段自己低頭滑手機的影片，畫面中，她整個人慵懶地靠在沙發上，柔順長髮隨性灑落，身穿深藍色的Oversize休閒上衣，露出一雙勻稱美腿，呈現下衣失蹤的視覺效果，只不過翹腳的姿勢，疑似露出害羞黑影，不過，姚采辰否認走光，僅表示：「我有穿安全褲不要擔心。」

許多男網友看完這部5秒片及姚采辰的回應，忍不住歪樓留言：「就是擔心有安全褲檔到」、「那就可惜了」、「安全褲真好看」、「撩人真美」、「這個角度好看」、「香香香香香」、「我有一個大膽的想法⋯⋯」。

姚采辰臉蛋姣好又有F罩杯，擔任模特兒時期就經常攻佔PTT表特版，後來她跨足自創女裝品牌和醫美診所經營，人氣繼續攀升，還曾被網紅「黑男」街頭配對，透露自己的擇偶條件為孝順、負責任、溫柔脾氣好、外型陽光、高挑，果真認識到一位188cm的美國混血型男Sean，兩人相互擁抱、勾手後還相約吃火鍋，被問到有沒有後續，姚采辰語帶保留地說：「不告訴你們，我交男友那天，你們一定會知道的謝謝。」