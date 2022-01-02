網紅米砂（Misa）去年將夯韓劇《魷魚遊戲》改編成暗黑版《鮑魚遊戲》獲得極高迴響，大賺3百萬回本，11月豪砸近200萬買下特斯拉晉升有車一族，未料2022年才開始，新車就被潑酸。

米砂昨（1日）深夜在IG限時動態哀嚎：「新年第一天，我的特斯拉就被潑酸了…那A阿捏，報警處理中。」她透露烤漆都被腐蝕掉，雖然有保險，還是覺得莫名其妙，氣罵：「這世界上的瘋狗怎麼這麼多，旁邊一堆比我貴的車子啊…」，接著米砂曝光愛車的慘照，心痛地表示白白的地方就是融化的坑，警察也證實不是鳥屎，「先做筆錄，新年第一天上警局處理破事。」

回顧米砂不到2個月前，才在IG分享買人生第一部車的喜悅：「我終於可以真。開車了，買了最騷的紅色和白色內裝。」她透露交車前本來擔心外界傳聞特斯拉公差、掉漆等問題，好在驗收時都沒發生問題，覺得有被幸運之神眷顧，不過還是駕駛新手的她，在河堤練車時迴轉卻卡在路中央，有台警車正好路過，嚇到她差點棄車投降，也還沒試過特斯拉的自駕功能，因為里程數未滿200哩。

米砂買完特斯拉後，隔不到1個月又開箱要價1300萬中古屋，且砸了170萬裝潢費，讓外界好奇她的月收入到底多少才能應付這些開銷，對此米砂大方回應：「跟追蹤數差不多吧」，當時她的IG追蹤人數是67.2萬，意指每月進帳約67萬，至於月開銷，米砂透露生活費5萬、車貸5萬、房貸4萬，拍片成本每個月燒50萬，「剩下的就是存起來，沒在做什麼投資就是了」。