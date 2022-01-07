台南市麻豆警方7日凌晨攔查一輛雙載違規機車時，後座王男身上散發濃厚K他命氣味。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市麻豆警方7日凌晨攔查一輛雙載違規機車時，後座王男身上散發濃厚K他命氣味。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市麻豆警方7日凌晨攔查一輛雙載違規機車時，不僅在機車置物箱發現毒品，警用小電腦顯示後座王男疑似為居家檢疫人員，幸好經查證王男僅為自主健康管理人員，虛驚一場，隨後也將王男依違反毒品危害防制條例函送台南市政府警察局裁罰。

麻豆分局埤頭派出所員警凌晨執行巡邏勤務時，3時10分於安業里發現一輛雙載機車違規跨越雙黃線，遂尾隨其後於適當時機向前攔查，發現摩托車後座25歲王男身上散發濃厚K他命氣味，果然於摩托車置物箱內發現王男持有含袋重0.43公克K他命粉末一包及毒品吸食器一個。

正當員警要將要王男帶返所製作筆錄，使用警用小電腦查證其身分時，赫然跳出王男疑似為居家檢疫人員，員警不敢大意，做好自身防護措施後，立即將2人帶返所，並打電話向戶籍所在地玉井區公所及衛生所等防疫單位查證，發現王男僅為自主健康管理人員，因防疫系統連線資料尚未更新，才會顯示居家檢疫之訊息。

麻豆分局表示，經向台南市政府衛生局查證，自主健康管理人員在有帶口罩的情況下得以出門；王男經驗尿後呈現三級毒品K他命陽性反應，其持有及吸食三級毒品未達5公克屬行政罰，依違反毒品危害防制條例函送台南市政府警察局裁罰，將持續依據毒品買賣上下游關係，向下刨根向上溯源。

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