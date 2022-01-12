退潮後，搜救人員陸續在水溪靶場一帶的淺灘和土堤發現飛機殘骸散落。（呂妍庭攝）

空軍嘉義水上一架F-16V戰機，一架編號6650由戰機飛官陳奕駕駛的F-16V戰機，昨下午在嘉義水溪靶場進行炸射訓練時發生墜毀意外，行政院國家搜救指揮中心表示，國防部直升機今上午10時48分，疑似發現飛機殘骸及輪胎，經確認尋獲飛機殘骸，未發現飛行員，後續將持續搜索救援。

空軍第四戰術戰鬥機聯隊一架F-16V單座戰機，昨11日下午於嘉義東石水溪靶場進行模擬對地炸射訓練，在起飛後29分鐘不明原因失事墜海，戰機飛官陳奕上尉失聯待援。

事故發生後，空軍宣布其餘140架同型機全數停飛，並立即成立應變中心展開搜救，此次事件為F-16V戰機去年11月18日接裝迄今，發生的首起重大飛安事故。

國搜中心指出，今天上午10時55分接獲通報，指國防部UH-60M直升機在上午10時48分發現疑似飛機的殘骸及輪胎，上午11時19分再度獲報，經現場確認，尋獲飛機本體殘骸，但並未發現飛行員。

國搜中心指出，截至12日7時為止國防部出動搜救直升機5架次及定翼機3架次；空勤總隊出動搜救直升機2架次；海巡署出動1艦2艇18車40人；嘉義縣出動消防局5車8人；嘉義市消防局出動2車4人；雲林縣消防局出動3車4人；嘉義縣警察局出動4車10人，總計66人參與救援失事F-16行動。