花蓮3隻搜救犬今在119消防節慶祝活動首度亮相，品種分別為2隻拉布拉多（中及右）及1隻傑克羅素（左）。（羅亦晽攝）

花蓮3隻搜救犬今在119消防節慶祝活動首度亮相，並一同參與模擬大地震的救災演習。（羅亦晽攝）

花蓮3隻搜救犬今在119消防節慶祝活動首度亮相，萌樣吸引許多小朋友圍觀。（羅亦晽攝）

花蓮縣消防局今在花蓮縣立體育場外舉辦119消防節慶祝活動，特別辦理救災演練，與空勤總隊合作，演練如何在黑鷹直升機上，進行空中吊掛及垂降作業。（羅亦晽攝）

歷經0206大地震及0402台鐵太魯閣號事件，花蓮縣消防局強化特種搜救能力不遺餘力，除培訓40名特種搜救隊員，去年更派員前往消防署訓練中心培訓3組搜救犬，今在119消防節慶祝活動首度亮相，萌樣吸引許多民眾搶拍合照，預計年底取得國際認證後，加入花蓮縣消防局特種搜救的大家庭。

花蓮縣消防局今在花蓮縣立體育場外舉辦119消防節慶祝活動，特別辦理救災演練，除與空勤總隊合作，演練如何在黑鷹直升機上，進行空中吊掛及垂降作業外，也在現場模擬大地震發生，特搜人員在第一時間挺入災難現場，進行救災工作，特別的是，現場還有3隻搜救犬，在領犬員的帶領下，進入因強烈搖晃而殘破不堪的大樓內，尋找生命跡象。

搜救犬小組組長曾景麟指出，3隻搜救犬品種為2隻大型犬拉布拉多及1隻小型犬傑克羅素，2隻拉布拉多原先是作為緝毒犬培訓，後來轉為搜救犬，1公1母，名字分別為Fancy和Hero，年齡平均1歲，傑克羅素則是民眾捐贈，取名為Wilson，7個月大左右，公的。

曾景麟說，去年1月剛從消防署位在南投竹山的訓練中心領回3隻搜救犬後，花了3個多月培養感情，去哪都帶著牠們，幾乎形影不理，平常除基本的健康照護，也培訓牠們坐下、握手、臥躺等服從訓練，目前正陸續帶著牠們進行進階的訓練，模擬災害現場建築物倒塌的瓦礫堆搜救工作。

由於搜救犬須通過「國際搜救犬訓練暨認證」，曾景麟表示，目前認證有分初、中、高級，犬隻必須取得中級認證才能出勤，花蓮3隻搜救犬將在今年3月參加初級認證的考試，若順利完成，預計在年底考取中級認證。

災害搶救科長李龍聖表示，特搜隊認證有分輕、中、重3型，若要完成重型，要有搜救犬才能取得認證，而目前縣內3隻搜救犬委託竹山搜救犬訓練基地進行訓練，待搜救犬完成訓練，取得國際認證後，將進入搜救隊進行相關的配合工作，屆時也會到高雄市搜救犬基地進行每年一次的複訓。