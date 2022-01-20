疫情持續延燒，花蓮飯店旅宿近2周出現1成多的退訂率，不過春節住房率平均仍高達8成左右。（資料照片）

受疫情影響，花蓮春節住宿訂房率稍微受波動，但縣府公告春節住宿絕不漲價，並邀集縣內旅宿、觀光業者，共同發表「春節安心遊花蓮，旅宿不漲價」自律聲明，消保官危正美表示，若民眾發現哄抬價格可舉發，可撥打「1950」消費者服務專線舉發，縣府將依法裁罰，最高開罰5萬元。

疫情變化快速，春節住宿雖有零星退訂，但整體訂房率仍達8成，為避免春節期間觀光、旅宿業者任意漲價傷及花蓮觀光形象，縣府已請花蓮旅宿業五大公協會及花蓮觀光協會共同發表「春節旅宿不漲價」自律聲明。

消保官危正美表示，目前旅宿業者大多在官網或訂房網上揭露房價，但業者也需要在接待櫃台標示現場房型、房價以維護非網路訂房旅客權益，若消費者有遇到房價標示不清或藉機哄抬、未依規定退費情形，歡迎撥「1950」消費者服務專線。

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長劉惠美呼籲所屬會員務必遵守規定，讓全台旅客來花蓮體驗觀光飯店高水準的服務品質與物超所值的安心價格；花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，為維護本縣優良觀光品質，所有公會會員一定會全力配合縣府政策，讓旅客玩得安心住的放心。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦、花蓮縣觀光旅遊民宿協會理事長林文松都表示支持，也都望疫情能夠有效控制，協會會員會維持住宿品質並堅持不漲價，為旅遊品質盡一份心力；花蓮縣國際民宿協會理事長鄭竹雅認為，雖疫情不穩定，但會堅持不漲價讓民眾來花蓮安心遊。

觀光處長張志翔說，任意漲價查證屬實，將依發展觀光條例裁罰標準進行裁罰，民眾可以在「臺灣旅宿網」查詢到業者房間的定價，若房價超過定價，則屬漲價行為，消費者可以向縣府檢舉。

張志翔指出，除了民眾檢舉，觀光處也將不定期蒐集查察業者房價，若發現違法情形都會依法裁罰，以確保房價維持在合理的市場機制範圍。