春節到來，許多民眾將面臨長時間駕駛情況，容易出現肩頸、腰部及腿部痠痛、精神疲累等情形。福苗診所院長暨復健科醫師徐苡瑄指出，這些症狀除了可能因駕駛座位與方向盤未調整得當之外，開車者長時間處在固定不變或少動的姿勢也是重要的影響原因，因此建議可在車上進行舒緩身體的動作，來協助減低身體疲累。

徐苡瑄指出，當車子塞在車陣中動彈不得時，開車者坐在駕駛座上，可在不影響安全的情況下進行下列伸展動作：

1.頭往側邊倒，提神又醒腦：左手抓住座椅下方，右手扳住頭部左側並將頭部往右邊倒，每次停留6-10秒，左右交換進行。此動作可降低肩頸肌肉僵硬，提升腦部血流量。另外，也可將雙手放置後腦並向下低頭伸展後頸部肌肉，可舒緩上背部緊繃的肌肉。

2.左右轉一轉，腰背都舒緩：身體向左轉，右手抓握左上方的安全帶，停留6-10秒；身體向右轉身，左手握住頭部靠枕的右側，一樣停留6-10秒。如此可伸展身體背部肌群，降低腰部與臀部肌肉的壓力。

3.翹腳打節拍，腿部痠痛掰：右腳長時間踩油門與剎車，對腿部是沉重的負擔，因此在車輛可以安全暫停的情況下，右腳以翹腳的姿勢，左手扳住腳背，並朝腳底的方向來回擺動。

4.挺胸深呼吸，塞車不生氣：雙手放置後腦，挺起胸膛伸展胸廓前方肌群並搭配呼吸。吸氣時挺胸、手肘向後伸展，吐氣時雙肘向前內收。此運動可增加胸廓與肺部的氣體容積，以提升換氣率，除了提神醒腦、避免駝背外，也可減輕疲憊感。

5.下車抬腳伸，提升精氣神：若是可以在路邊臨時停車或到休息站停留，駕駛可以下車，右手扶著車門，左腳向臀部的方向抬起，左手抓握左腳踝，停留6-10秒，左右交換進行。此動作可伸展大腿前側的肌群，讓長時間處於坐姿的肌肉獲得放鬆。

徐苡瑄建議民眾，開車前先將座位與方向盤調整至適當的位置，駕駛一段時間後要記得停車適度休息、進行舒緩活動，才能提振精神、安全開車。