國泰金(2882)旗下國泰世華銀行優化全行客戶線上線下體驗，於數位平台、分行及ATM提供多元的身分驗證方式，繼國泰世華網銀App 2020年推出FIDO生物特徵(人臉、指紋)登入後，為強化交易安全與便利，國泰世華2021年領先業界於網銀App導入採「直接辨識」技術的人臉驗證機制，讓客戶於交易轉帳時可多一層防護。手機只要有前鏡頭就能使用國泰世華網銀App的人臉辨識功能，不限任何手機型號。透過「刷臉認證本人交易」防止密碼外洩遭盜用的風險，同時也能提供更順暢便利的金融體驗，解決客戶忘記網銀密碼須到分行或ATM重設，以及未帶卡片無法提領現金等痛點。

過去客戶在網路進行交易時，多以密碼作為交易驗證方式，客戶要記憶密碼較為不便，因此，國泰世華導入人臉辨識驗證機制，讓客戶在網銀App進行轉帳時，不用記憶密碼，可選擇透過本人的人臉驗證即能完成交易，更能確保為本人進行交易，且當發生異常交易時，能透過人臉辨識系統的交易記錄釐清問題。

國泰世華銀行人臉辨識有嚴格比對確保本人身分、「直接辨識」技術強化交易安全及單一身分嚴防盜用等特色，有別於間接辨識技術直接信任手機裝置存取的臉部資訊，於本行一個ID(身分證字號)只能註冊一張人臉，有助於降低交易風險。

國泰世華銀行副總經理陳冠學表示，國泰世華銀行網銀App導入直接人臉辨識技術，辨識精準度已達99％驗證成功率，未來將會再擴大人臉辨識的應用場景。目前提供10項人臉辨識服務，使用場景涵蓋線上、線下，現在客戶已能透過人臉辨識完成多項服務的身分驗證，例如於網銀App啟用非約定轉帳服務、調整ATM提款限額，免跑分行辦理，2021年的下半年每月平均使用次數近140萬次，較上半年成長50％。另一方面，臺北捷運沿線約有150台ATM提供人臉辨識提款服務，該驗證機制也將擴大應用於分行，全面提升客戶線上線下服務體驗。