根據資策會2021年行動支付消費者調查，台灣消費者數位支付需求大幅成長，因此商戶也加快數位收款的設置，對此，台新銀行開發的行動收款APP「台新手付」，提供店家可使用原有裝置設備的手機、平板，直接向消費者進行收款，同時支援iOS及Android兩大作業系統，並結合信用卡感應、錢包掃碼支付與即時交易查詢等三大功能。

「台新手付」的商戶可透過低成本、快速及簡單收款方式打破線下交易距離，不論是計程車、導遊、直銷、攤商、水電修護、VIP到府服務等移動式行業、餐飲桌邊結帳與中大型連鎖商店皆適用。台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟也舉例說明，如大豐無線計程車車隊近年積極朝向數位化、科技化方向轉型，不僅推出APP供客戶快速方便地叫車，為滿足疫後消費者對行動支付的需求、打造更安全便利的乘車環境，近期也導入「台新手付─手機感應」收款服務。

大豐計程車車隊陳副台長表示，台新手付─手機感應」在乘客與司機間大受好評，主要原因是感應交易的速度性。乘客透過「台新手付─手機感應」完成付款只要5秒鐘，司機與乘客都明顯感受到流程便利及交易時間縮短。

黃天麟指出，目前消費者在台北艋舺夜市、新北市九份商圈、台南安平商圈等觀光景點，都可以體驗到「台新手付」的便捷服務。台新銀行近年來對商戶提供數位收付服務不遺餘力，持續打造各式新型收付產品，滿足商戶及民眾的全方位需求。同時也用最簡單的方式，將通訊用的手機直接變成收款服務工具，創新思維與用心服務的體現，未來將持續引領無現金社會的收付新風潮。

台新銀行積極推廣「台新手付APP」串聯全台大小商戶，去年榮獲IDC台灣數位技術創新獎、國家品牌玉山獎最佳產品獎、新加坡數位銀行家（The Digital Banker）頒發最佳商戶收款解決方案獎（Winner：Outstanding Merchant Payment Solution）肯定。黃天麟補充說，該行解決商戶收付痛點、滿足消費者需求，在疫情時代協助商戶數位轉型並實現普惠金融，更是台新銀行最重要的使命，成為商戶的智慧好夥伴。