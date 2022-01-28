近年來不少企業家致力於推動慈善，將個人財富透過慈善信託回饋社會慈善信託與一般捐款途徑最大的差異在於，慈善信託可依照委託人規劃捐贈給指定機構，同時委託人可保有信託資產的運用決定權，捐助予指定的教育、扶貧及醫療等社福團體，台新銀行長期推動客製化慈善信託服務，協助企業主保有財產運用主導權並行善社會，進而協同促進社會安定。

台新銀行信託事業處資深協理陳欣珮表示，慈善信託三大優點，首先是客戶可預先規劃投入社福團體的資金金額，並將資金交付信託管理，避免任意轉帳動用；接著客戶的信託財產與自有財產就會完全區隔，信託專款專用可保障資產安全；最後客戶可結合台新理財商品投資組合，讓信託資產穩定成長。

陳欣珮舉例，曾有客戶主動聯繫台新銀行，提出期盼捐助慈善機構以回饋社會之需求，並規劃分次捐款形式落實。經由信託專業團隊深入了解客戶需求後，替客戶量身打造慈善信託規劃，再結合台新銀行公益慈善基金會推薦合適的社福團體，讓客戶可以決定何時捐款、指定捐款對象及活用資產配置多元金融工具，達到捐款目的，滿足現今客戶多元化的信託需求。

台新銀行公益慈善基金會強調，該基金會長期規畫與執行社會公益及慈善計劃，協助社福團體建構經濟自立的能力為目標。日前更攜手信託團隊共同舉辦信託講座，與社福團體介紹信託觀念及信託運用實際案例分享，讓社福團體了解如何藉由信託規劃來強化社會安全網，並搭配信託專家團隊的專業管理和永續經營的機制，實現社福團體照顧身心障礙者及弱勢家庭孩子的公益價值。

台新銀行積極響應主管機關政策推動信託2.0的發展，三度榮獲金管會頒發「高齡者及身心障礙者財產信託評鑑績效優良銀行」，為民營銀行之首；也獲得工商時報「多元信託創新獎-有價證券信託創新獎金獎」肯定。

台新銀行說明，該行持續投入信託產品的創新，並打造全方位的信託產品，如樂活退休的安養信託、資產移轉下一代的有價證券信託、資產傳承的家族信託、國內外員工獎酬的員工福利信託等多種信託產品，藉由台新信託專家團隊量身打造信託契約，完善達成各種信託目的，致力成為受民眾信賴的信託好夥伴。