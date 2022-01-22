【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局為提升全臺自行車道騎乘率，推廣「16條多元自行車路線暨六大路線型態」，舉辦2022多元自行車路線《Go Bike TAIWAN玩騎認證》活動，大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）與轄區業者-大鵬灣單車站合作推出達人帶路輕鬆玩騎大鵬灣路線方案，以100元（含電輔車）的優惠價格即可參加「大鵬灣單車漫遊」行程。

▲《Go Bike TAIWAN玩騎認證》玩騎還可品嚐地方伴手禮-鮪魚鬆蛋捲及煎餅。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

大鵬灣路線全長約20公里，全程多為平坦路段，適合全家大小出門運動踏青，參加該加碼方案不僅可獲得活動限定勳章（200個），玩騎後還可品嚐地方伴手禮-鮪魚鬆蛋捲及煎餅，該優惠方案採預約制，名額為160名，額滿即截止。

▲2022多元自行車路線《Go Bike TAIWAN玩騎認證》活動，以100元優惠價格即可參加「大鵬灣單車漫遊」行程。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

為感謝自行參加2022多元自行車路線《Go Bike TAIWAN玩騎認證》活動，玩騎大鵬灣路線的民眾則可獲得精美禮物1份，數量有限、兌完為止。2022多元自行車路線《Go Bike TAIWAN玩騎認證》活動日期自即日起至4月30日止，歡迎民眾前來Bike訪大鵬灣，感受滿滿的島嶼風情！加碼活動詳情請洽鵬管處官網。

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