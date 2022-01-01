中職樂天桃猿「Rakuten Girls」人氣成員巫苡萱，擁有天使美顏和火辣身材，是不少人心中的啦啦隊女神，近日，她巧妙裝扮成《華燈初上》裡媽媽桑的模樣，胸前大開兩個洞，辣翻全場。

近來台劇《華燈初上》開播後，叫好又叫座，連帶劇中角色也成為網友爭相模仿的對象，巫苡萱也跟上熱潮，化身巫媽媽的造型，來為2021畫下句點，「放下不完美的自己，希望明年會更好，2022期許自己在工作上能突破」。

只見穿著貼身連身洋裝的巫苡萱，完全展現她前凸後翹好身材，胸前開洞設計，讓她渾圓雙峰和事業線都被看光，舉手投足散發性感魅力，火辣復古裝扮受到網友讚賞，「這個媽媽太美」、「好漂亮、好可愛」、「就喜歡巫媽媽這款」。

而31日跨年夜，巫苡萱也和好友搭雙層巴士遊車河跨年，穿著中空平口繞肩上衣的她，辣露凹凸有致S曲線，甜美笑容配上火辣身材，融化了大批粉絲。

巫苡萱是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長，擁有阿美族血統的她，外型甜美、五官深邃，更擁有D級傲人身材，被封為啦啦隊女神，IG追蹤人數已超過76萬。