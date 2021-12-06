李恩菲(菲菲，本名：李庭瑀)擁有如洋娃娃般精緻可愛的臉蛋，以及完美比例纖細身材，目前擔任職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」，是當今知名的「啦啦隊女神」之一，今天她在社群曬出一組冬季辣照，裙底冒黑影，讓粉絲嚇壞狂留言提醒。

李恩菲不僅是啦啦隊女神，爸媽更在台北經營老字號花藝店，她不時會到店裡幫忙，成了店內的「看板娘」，有不少粉絲會慕名前往，李恩菲除了在球場上奮力舞動帶氣氛外，也經常抽空經營社群帳號，分享日常生活點滴，不時會曝光美照，可愛又性感的模樣，深得網友喜愛。

日前李恩菲工作有空檔，揪了一票正妹閨密出遊，2天前在IG曬出一行人換上貼身運動服裝爬宜蘭抹茶山的照片，寫下：「下一座要去哪裡呢，大自然真的好療癒」，美麗模樣讓身後景色看起來更加耀眼，而她今天又曝光全新外出美照，只見李恩菲全身入鏡，穿著水藍色滾白邊貼身毛衣連身裙，裙子是迷你裙包臀設計，腳下踩著白色中長統靴，直露大腿根，不僅大露逆天長腿，轉身一個前探，腿間走露黑色陰影。

這張背殺照曝光，眾人除了大讚李恩菲是性感寶貝外，也紛紛覺得她這一探身不小心露出了一小塊黑色布料，連忙留言提醒她「「快走光了啦」、「小走光，黑色的」，不久後李恩菲親自發布IG限時動態，親自解答：「是安全褲啦大家」，解除走光危機。