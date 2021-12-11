35歲中華職棒樂天桃猿啦啦隊隊長巫苡萱擁有甜美臉龐和曼妙身材，被粉絲封為啦啦隊女神，今年5月她和前嘻哈團體「BLACKMIGHT黑色勢力」成員REX雙雙認愛，還暗示好事近，仍不減粉絲對巫苡萱的支持。近日，巫苡萱在IG曬出自己穿緊身超短洋裝照片，側面的S曲線與纖細蠻腰全見客，引來粉絲誇讚。

巫苡萱5月被拍帶男友REX回香閨，事後男方曬出兩人摟腰搭肩親密照宣示主權，直說：「訊息炸了～謝謝各位的祝福！」也暗示「是該下個階段了」，「蛇姬」林采緹回應：「太好了」，REX回應：「你也一路看很久了」，如今戀情見光，兩人終於可公開約會曬恩愛，也讓REX坦言原本考慮到不想影響女友，才忍住不說，如今放話：「我終於可以放閃了！」

外型亮麗的巫苡萱，多年來感情路其實相當不順，先前她上《小明星大跟班》分享最糟糕的對象，她回憶曾有任男友劈腿高達10次，每次巫苡萱想分手，都會被男方柔情攻勢喊：「寶貝，我再也不會了」說服，卻換來男友越來越誇張的出軌行徑，不僅偷吃她店內員工，連店對面藥妝店的員工也被男友下手，讓巫苡萱相當崩潰，還徹底喪失對人的信任感。

巫苡萱今稍早在IG曬美照，透露聖誕節、跨年將至，「接下來有好多交換禮物的聚會..真煩惱要買什麼，來問問，你們喜歡收到什麼禮物呢？」，順便業配自己身上的合身洋裝，可見她小露香肩，葫蘆型身材曲線畢露，一雙美腿也十分撩人，引來網友大讚她甜美性感兼具。