女星孟潔是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，去年參加實境節目《全明星運動會》擔任籃隊經理，被封為「最美經理」，人氣逐漸高漲，近日她在社群網站曬出好幾段影片，原來是不會游泳的她，終於學會漂浮了，讓她開心大呼「人生一大成就解鎖」。

孟潔透露，自己一直以來都不會游泳，甚至連漂浮都不會，距離上一次下水已經是好幾年前，而超怕水的她，最近又鼓起勇氣嘗試學游泳，沒想到一開始下水連憋氣都是障礙，但在日前，她終於學會漂浮，讓她忍不住開心PO文「人生一大成就解鎖」，同時感謝教導她的搭檔，看起來十分興奮。

孟潔克服怕水，學會漂浮。（圖／翻攝自孟潔IG）

孟潔發文的同時也曬出學會漂浮的影片，畫面中，孟潔穿著一套黑白格紋泳裝，露出大片白皙肌膚，戴著泳帽、泳鏡，坐在池邊抓著浮板，露出嘟嘴表情，相當俏皮可愛，而影片裡，孟潔有時需要浮板輔助，但也已經可以自己漂浮，大秀學習成果。

孟潔發文後，吸引許多粉絲打氣留言「恭喜孟孟解鎖游泳成就」、「努力的孟很棒，因為孟不只不會游泳，最主要是怕水，能夠克服自己害怕的，不容易」、「恭喜阿孟克服自己怕水的障礙」，並釣出同為樂天女孩的倪暄表示「我也超想克服游泳障礙」，曾是啦啦隊女孩，現為主持人的林艾融也說「看你這樣，我也想學了，勵志」。