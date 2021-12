電動機車業者Gogoro轉投資共享電動機車平台GoShare於14日宣布,透過整合GoShare for Business技術平台與Gogoro智慧電動機車的完整解決方案,登陸東南亞最大機車市場-印尼,成為台灣首家進軍國際的共享機車服務提供商。GoShare攜手印尼最大的科技集團GoTo旗下的移動服務龍頭Gojek,為其量身訂製一站式方案,在印尼首府雅加達,展開Gogoro與GoTo共同推動的智慧電動交通先期試點計畫。此方案整合Gogoro為Gojek客製的智慧電動機車車隊、Gogoro Network智慧電池交換網路、車隊雲端管理系統、企業夥伴專用的GoShare for Business App,年底起投入Gojek叫車、外送等核心業務的日常營運。

隨著加快開展全球布局的腳步,Gogoro不僅逐步進入印度與中國大陸兩大動力二輪車輛市場,如今更透過GoShare的「端至端」整合平台,實現服務「客製化」與「模組化」的完整輸出,彈性靈活且因地制宜規劃適合大型都會的永續移動解決方案,快速導入到印尼,並期待未來複製到全球更多的城市。

兩年多來在台灣六大縣市的經驗積累,GoShare與各地政府和產業夥伴發展的多元服務已得到充分驗證,除「隨借隨還」與「定點借還」服務滿足消費者每日移動的需求,GoShare還推出為商業夥伴定制的「GoShare for Business企業方案」,初期使用的公司包含Visa、微軟、達美樂、國泰人壽、台新銀行、遠傳電信、微風集團、南山產物、Teach for Taiwan為台灣而教、Rakuten Monkeys樂天桃猿等企業。此次再以完善的GoShare for Business企業方案與Gojek合作,加速Gojek於2030年達成車隊全面電動化和零碳排目標,並攜手印尼國家石油和天然氣公司Pertamina在雅加達佈建與管理GoStation電池交換站。

GoShare新事業總監姜家煒指出:「印尼是全球第三大機車市場,面臨嚴峻的都市轉型與永續發展課題;Gogoro與GoTo集團對於智慧交通的願景一致、和Gojek永續經營目標相同。這次GoShare整合車輛製造、服務內容及後台管理,根據Gojek需求配置出最合適的整體解決方案,幫助Gojek以最短的建置時間,使用到最完整的Gogoro創新科技服務,領先樹立綠色經濟轉移典範,並為日後擴大合作打下堅實基礎。雅加達只是GoShare邁向國際的第一站,未來將持續拓展至更多市場,為不同都會交通場景與智慧城市建設,調製出最適宜的移動解決方案。」

Gojek聯合創辦人兼執行長Kevin Aluwi表示:「Gojek和Gogoro秉持同一理念,積極在印尼推動與普及電動化交通應用,讓更多人享受到高效便利、環境友善的移動體驗,為永續城市轉型注入嶄新契機。Gojek深耕印尼的影響力與Gogoro的創新能力互相加乘,朝著2030年Gojek車隊完全電動化與零碳排的目標邁進,引領印尼都會智慧交通變革。」

GoShare為Gojek叫車、外送等多種移動服務營運帶來專屬的解決方案,年底前在雅加達正式上路,第一波的服務包括由250輛Gogoro2電動機車組成的企業專屬車隊;以全新的白色外觀現身,額外配備了按壓式置物箱,並內建USB充電插孔,讓司機夥伴每日騎乘更便利;車側帶有Powered by GoShare標示,並加上Gojek專為落實印尼電動化交通而成立的Electrum企業品牌識別。