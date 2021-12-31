美女插畫家兼YouTuber泥泥學姐(泥泥、JANiE)，不僅外型亮麗，還擁有F級傲人上圍，在網路上擁有高人氣，IG吸引超過178萬粉絲追蹤，近日，她在社群曬出超惹火辣照，讓網友看了全暴動。

泥泥學姐近日在社群曬出自己卡在欄杆的照片，並直呼「卡住了怎麼辦！」只見她雖然穿著長袖上衣包緊緊，但因為貼身設計，加上前傾彎腰的姿勢，讓她的雄偉上圍和渾圓形狀一覽無遺，

網友見狀也直呼「這有點過分了，衣服變形了吧，太大了吧」、「這個我可以」、「太辣了，又好可愛」。而今是2021最後一天，她也曬出最後一支福利影片，露出超亮車頭燈，太巨大的視覺效果，讓網友都看傻。

泥泥學姐擁有亮麗外型和魔鬼身材，加上不做作個性，受到不少粉絲喜愛，之前因穿著低胸上衣，在捷運上閉眼小睡，露出超深事業線的照片爆紅，還數次登上PTT「表特板」。

而她不只長相甜美、身材火辣，過去曾考上桃園第一志願武陵高中及國立中山大學，還是個高材生插畫家，她也用畫畫實力證明自己的才華，人氣持續攀升。