美女插畫家「泥泥學姐」身兼YouTuber，不僅擁有精湛的繪畫技術，同時有傲人F罩杯火辣身材，IG帳號吸引178萬死忠粉絲追蹤，她也時常曬出辣照，讓粉絲能夠一飽眼福，日前她上傳一張辣照，只見她卡在鐵欄杆的間隙中，傲人上圍直接掉出，讓老司機看到目不轉睛。

泥泥學姊日前在IG曬出照片，只見她身穿褐色緊身上衣側背著包包，包包肩帶剛好陷進超巨雙峰之間，她整個人卡在路邊的欄杆中，兩粒車頭燈掉出成了UU形狀，她也在內文發問：「卡住惹怎麼辦」，才發文不到一天，就狂吸超過6萬人朝聖按讚。

不少網友看見養眼畫面都忍不住直呼，「好想卡喔」、「幫妳撐起」、「長輩太大卡住了，香，想當欄杆」、「Nice view」、「學姐真的很可愛」、「肯定旁邊是很多熱心男士的」、「這有點過分了，衣服變形了吧，太大了吧」、「我來拯救學姐」、「我有一個大膽的想法」、「交給專業的我們來處理」。

事實上，泥泥學姊過去因一張在捷運上打嗑睡的巨乳側拍照爆紅，IG粉絲迅速增加，她也毫不吝嗇曬出辣照，讓粉絲們一飽眼福，還出了寫真書，除此之外，才華洋溢的她也常會在社群平台分享自己的插畫作品，可以說是內外兼具。