桃機群聚案持續擴大，目前累積8人確診。台大公衛教授陳秀熙表示，桃機群聚案一定會再增加新的確診者，若未來3周沒有守住，加上春節返鄉人潮，恐再爆家戶、甚至社區感染，他呼籲桃機相關工作者及同住家人都要趕緊打第三劑，機場、防疫旅館的環境SOP一定要做出來，危機才能度過。

陳秀熙昨（5）日於談話性節目《有話好說》分析，Omicron的傳播力非常強，從桃園群聚案可看出2個重點，包括傳播途徑雖然正在釐清，但多種可能性都有。另外確診的人打了兩劑疫苗，仍遭突破性感染，顯然疫苗的時效性、保護力已經過了，所以才會被境外個案感染。

陳秀熙直言，桃機群聚案一定還會再新增確診個案，因為這族群都是同時間打完兩劑疫苗，時間非常相近，所以這一類人，包括他們的同住家人都要打第三劑，才有可能讓這一波的群聚感染不會再蔓延到家戶，或是擴大到社區。

陳秀熙說，感染Omicron的潛伏期只有3天，且它有一個很重要的特性，感染後Ct值上下變化非常快，從這次的桃園群聚確診者案17240來看，1月4日的Ct值28.4，1月5日立即下降到18，Ct值變動快及潛伏期僅3天，讓後續採檢變得非常複雜。

陳秀熙強調，不論打哪一牌疫苗，打滿兩劑5個月後，免疫力一定會下降，「一定要打第三劑」，這是台灣目前最重要的事。至於此波群聚感染要觀察多久，陳秀熙說，大概要觀察2至3周，若確診個案持續增加，加上春節返台人潮，恐再爆家戶、甚至社區感染，所以「機場、防疫旅館的環境SOP一定要做出來」。