桃機群聚已5人確診，其中一名停車場清潔員，打兩劑AZ疫苗，遭突破性感染，病毒基因定序為Omicron。前台大感染科主治醫師林氏璧表示，第三劑加強針不應再拘泥一定要間隔滿5個月，尤其是只打兩劑AZ的族群，面臨Omicron幾乎沒有戴盔甲，應滾動式調整疫苗政策，「尤其是邊境人員不能再等，現在都有點遲了。」

林氏璧昨（4）日於談話性節目《有話好說》分析，昨日新增的4例本土個案，理論上都已打滿兩劑疫苗，其中停車場清潔員（案17230），7月底打完第二劑AZ疫苗，去年12底就已滿5個月，因此已可接種第三劑加強針。

林氏璧指出，根據英國資料顯示，只打兩劑AZ對Omicron幾乎沒有保護力，因此遭到Omicron肆虐的國家，都有在討論是否要將第三劑的間隔提早。以台灣來說，有32萬醫護人員只打兩劑AZ，「為什麼還要堅持間隔滿5個月的政策呢？」5個月的施打間隔期，是因應Dealta變異株，所討論出來的時間，但我們現在面臨的已經是Omicron。

林氏璧表示，只打兩劑AZ雖然對Omicron幾乎沒有保護力，可是並不會白打，因為第三劑再打一劑mRNA加強針，都可以再把保護力提升到7成，「所以我特別擔心只打兩劑AZ的人，這類人對Delta是有保護力的，但面對Omicron幾乎沒有戴盔甲」。

林氏璧說，事實上輝瑞／BNT也沒有比較好，BNT一開始打完後，有不錯的保護力，但很快就下降；莫德納也一樣慘，一開始也有7成的保護力，20周後就下滑到只剩10％，針對Omicron，第三劑政策應該要滾動式調整，尤其是邊境人員不能再等，「現在都有點遲了。」