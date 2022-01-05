桃園機場增4例本土個案，其中停車場清潔員的病毒基因定序，初步判定感染Omicron。大安婦幼醫院兒科醫師、成大醫院小兒腎臟科兼任主治醫師楊為傑坦言，國內出現第一位本土Omicron確診者，真的很擔心社區會變成去年5月疫情爆發的樣子，呼籲還未打疫苗，或已可接種第三劑的民眾趕快打疫苗，「我相信沒有人想再來經歷一次三級警戒、甚至四級」。

楊為傑昨（4）日於個人臉書粉專《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》分析，台灣第一位本土Omicron患者出現了，美國受到Omicron肆虐，單日確診數飆破百萬，但感染Omicron的症狀像上呼吸道感染病毒，誘發重症、住院的比例都比較低。

楊為傑指出，接種新冠疫苗可以更預防住院的機率，但是台灣第二劑疫苗接種率一直停滯在70%，且只打一劑疫苗對Omicron一點用處也沒有，若身邊還有人未打疫苗，或只打一劑，「請他們早點去打，我真的很擔心Omicron進入社區，會變成去年5至8月疫情爆發的樣子，真的太恐怖了」。

楊為傑說，相信沒有人想再來一次三級警戒，甚至是四級警戒，他呼籲大家趕緊去打疫苗，若已可接種第三劑的，也趕快去打，「現在疫苗沒什麼人要打，我真的很傷心」。