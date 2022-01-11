台灣維持二級警戒至1月24日，但由於近期本土個案連環爆，讓不少人擔憂詢問何時會升三級？對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，台灣前陣子幾乎已經清零，雖維持在二級警戒，但實則狀況應屬於第一級，如今若再出現任何一例感染源不明的本土案，那也只是符合原本的二級警戒標準。話雖如此，該如何應對傳染力更強的病毒，若未來出現大規模感染要怎麼辦，這些都要好好思考。

林氏璧今在臉書發文分析台灣疫情，指出近幾天桃機群聚攻入社區，本土確診數連環爆，讓不少民眾看了十分擔憂，也很好奇到底何時可能又會升為三級警戒。

林氏璧指出，第一級是有境外移入個案導致零星社區感染；第二級則是出現感染源不明的本土案；第三級則是單週出現3件以上社區群聚或單日爆增10例感染源不明的本土案；第四級則是本土連14天每日確診超過100例，且半數以上找不到感染源。

林氏璧表示，台灣前幾個月其實幾乎做到清零了，但卻沒有往下降級，就這樣一直保持在第二級警戒，但依照定義來看，我們應該還算是在第一級，因為近幾日新增的本土個案都與防疫旅館或機場相關，疫調上基本都可以牽上線。

林氏璧認為，若接下來出現任何一例社區感染源不明的本土個案，那只是符合原本的二級標準，不一定要馬上升級，因為三級的規定是單日超過10例感染源不明的確診，或一周有3起出現感染源不明的社區群聚事件。

林氏璧也說，一如他去年五月曾經說的，但這些規定都是人訂出來的，也可以隨著疫情的狀況進行調整。如今台灣面對的是傳染例更高，但病毒本身有弱化，且目前兩劑疫苗覆蓋率已超過70％，如果不幸社區擴大感染、該怎麼應對下階段可能以輕症無症狀為主的指數型上升確診者？全部都送到隔離旅館？量能足夠嗎？

林氏璧表示，如果想推動無風險因子者在家休養，那所需要的配套措施都做好了嗎？對民眾的教育為何？這些都要開始思考。這些也都是如果未來有一天疫情期末考，走到要與病毒共存的時候的必考題啊！