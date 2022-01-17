最近台灣掀起一股「美輪明宏之亂」，相傳只要把手機桌布換成日本藝人美輪明宏的照片，就可以帶來好運，不同顏色的美輪還會有不同功用，許多網友都搭上這波熱潮，此事傳回日本還被作為專題報導，美輪明宏本人更以親筆信回應台灣粉絲。

日本作家近藤彌生子（Yaeko Kondo）現居台北，17日在臉書發文表示，日本富士電視台節目《バイキングMORE》特別對台灣的「美輪明宏之亂」作專題報導，沒想到美輪明宏得知自己在台灣如此受歡迎，還特地寫了親筆信給台灣粉絲，信中寫道：「雖然受到大家的關注是一件非常榮幸的事情，不過我沒有這種能量」。

今年86歲的美輪明宏以歌手身分出道，是少數公開出櫃的日本多棲藝人，而這股「美輪明宏之亂」起因於網路名人「地表最強敗犬」，他在IG限時動態中PO出粉絲私訊，對方指出日本有個都市傳說，只要將手機桌布換成美輪明宏的照片，就可以帶來好運，其中黃色代表財運、粉紅色代表桃花運；許多網友看到以後，紛紛跟風換掉手機桌布，沒想到真的有不少人表示靈驗。