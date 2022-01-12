新北跟進桃園提前放寒假？ 侯友宜回應了

桃園市宣布小學生提早一周放寒假，新北市長侯友宜今（12）日表示，新北市校園防疫從去年開始就採取最嚴格三級防護，尤其隔板一直沒有取消，國、高中老師都已打完兩劑，最近也要追打第三劑，嚴格把關下，校園安全相對穩定。不過，仍會視疫情發展，做滾動式檢討，相信只要嚴格落實防疫，元月21號就放寒假，只要做好準備，我們有信心。