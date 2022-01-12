新北跟進桃園提早放寒假？侯友宜：滾動式檢討 12:062022/01/12 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜上午視察防疫計程車、防疫大巴等整備狀況。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北跟進桃園提前放寒假？ 侯友宜回應了 訂閱影音： 中時新聞網 桃園市宣布小學生提早一周放寒假，新北市長侯友宜今（12）日表示，新北市校園防疫從去年開始就採取最嚴格三級防護，尤其隔板一直沒有取消，國、高中老師都已打完兩劑，最近也要追打第三劑，嚴格把關下，校園安全相對穩定。不過，仍會視疫情發展，做滾動式檢討，相信只要嚴格落實防疫，元月21號就放寒假，只要做好準備，我們有信心。 桃園2名小學童確診 鄭文燦籲專家研議小學生打疫苗 勵馨募款桃園向日葵行動專車 鄭寶清拋磚引玉 #新冠肺炎 #台灣 #放寒假 #滾動式檢討 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園數位里長通報有感 疫外成長3倍 04:102022/01/12 地方新聞 侯友宜視察賣場防疫 暫停試吃 04:102022/01/11 地方新聞 桃園區交易破萬棟 奪下六都最賣座行政區 11:592022/01/12 財經 桃園宣布提早放寒假 黃偉哲憂「北孫南送」確診風暴重演 09:492022/01/12 生活 桃園公私立國小提前1周放寒假 公幼及附幼比照辦理 16:422022/01/11 生活 學生確診提早放學家長塞爆校門口畫面曝！家長嘆：惡夢重演 16:302022/01/11 生活 陽信銀行南桃園分行 喬遷開幕 04:102022/01/11 全球財經 10高風險國改「加嚴三級流行區」專家批放寬 侯友宜這樣看 11:172022/01/11 生活 桃園、竹縣學校 重啟午餐隔板 04:102022/01/12 地方新聞 落地採檢考驗醫療量能 侯友宜：輕重症分流減少負擔 12:292022/01/11 生活 民憂打不到第三劑 侯友宜：盼中央快速補充 12:052022/01/11 生活 生活熱門新聞 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 疫情燒到天母！北投明德小七、郵局有確診者足跡 緊急停業清消 - 生活 360度防護！男子在飛機上「搭帳篷」防毒 網看傻 - 生活 Omicron夾攻！雙北最危險 台大醫曝升三級時間點 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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