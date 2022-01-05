南韓「性感小野馬」泫雅，過去曾以Wonder Girls和4Minute的女團身份出道，成為SOLO歌手後更憑著艷麗外表與火辣身材紅遍全亞洲。而經常透過社群媒體與粉絲分享工作及生活的她，昨（4）日突然曬出「胸口大開」的自拍辣照，吸引大批網友熱烈討論。

泫雅出道以來無論是舞台上還是私底下，穿搭風格始終性感、大膽，而昨日她在更新的貼文中只寫下兩個彎月型的符號，並附上兩張對著鏡子自拍的照片，就吸引超過63萬人按讚。照片中，只見泫雅穿著一件紫色的浴袍，並將領口全開，故意用貼紙遮住重要部位，使胸口彎月型的刺青若隱若現。

下一張泫雅更直接站起來再次對著鏡子自拍，飽滿的半球圓弧曲線與彎月型狀一覽無遺，網友看到後紛紛留言「姊姊的新刺青太美了」、「好性感的刺青」、「姊姊想做什麼就做吧！刺青很漂亮」、「果然是泫雅，這刺青好看」、「好性感的月亮」、「姊姊刺什麼都美」，引起大批網友熱議。

事實上，兩天前泫雅也曾公開另一組手臂刺青，可愛又俏皮的小熊愛心圖騰已讓網友相當驚艷，紛紛留言表示「太可愛」，沒想到隔天她便加碼在胸下刺上彎月型圖案，再度讓網友們感到驚喜。

而泫雅於去年9月份與男友DAWN合體推出迷你專輯《1+1=1》，以及新歌《PING PONG》後，以輕快又洗腦的旋律橫掃樂壇，近日她也開始準備全新專輯讓粉絲們相當期待。