一名60歲陳姓婦人，去年初從臉書的Messenger接收到一名李姓網友的陌生訊息，雙方聊了幾天後就加入LINE繼續互動，李男在聊天過程中，故意透漏自己對於投資頗有心得，其被動收入都是靠租用礦機而得，令陳婦聽了頗為心動。

陳婦後來聽從李姓網友，將錢匯到虛擬貨幣平台換成虛擬貨幣，再將虛擬貨幣匯入第三方交易所，不久之後，陳婦收到1000多元的美金獲利出金，令她深信該投資是千真萬確，遂再投入2000萬元，不料，半年後想要獲利了結時，交易所客服宣稱陳婦的帳戶被金管會查到涉及洗錢，需再繳納20％保證金，陳婦才驚覺遭詐騙。

刑事局統計，去年全般詐騙案件中，以「假交友投資」排名第一，也是總財損量最高的詐騙手法，警方發現，假投資案件大幅攀升，且常與「假交友」詐騙手法結合，詐騙集團常以帥哥美女圖或主動丟私訊吸引被害人注意，再無意間透漏自己有投資且被動收入甚高，吸引被害人投資外匯期貨、虛擬貨幣、博奕遊戲等。

刑事局表示，假投資詐騙初期會讓被害人投入小額本金，並順利申請出金，使被害人嘗到甜頭放下戒心，等到被害人加碼投資後，便開始以需先扣稅或繳納保證金等各種理由拖延出金，後續網站或APP即無預警關閉，讓被害人血本無歸，提醒民眾勿輕易相信來源不明投資管道，任何投資必有風險，絕無穩賺不賠、保證獲利的情形。