對於大部分人來說，失去親人是一件非常痛苦的事情，因此會做一些事來抒發悲傷的情緒。美國一名女子因為非常想念已過世的姊姊，2年以來都會不時傳簡訊到對方的手機，表達自己的思念之情，未料某天突然收到回覆，讓她相當驚訝，打開來看卻發現，竟是電話新主人的冷漠回應。

@faithsidman1 at least i got to see her name pop up on my phone one last time :-) ♬ original sound - 𝐟𝐚𝐭𝐢𝐦𝐚 ⚯͛

根據《太陽報》報導，美國女子費絲（Faith Sidman）近日在TikTok上分享這段故事，她透露自從姊姊過世後，就會不時地傳簡訊給對方，以抒發自己的思念之情。

去年7月3日，費絲和平常一樣傳簡訊給姊姊，「今天好想妳，我愛妳」，沒想到20日時竟收到回覆，「妳傳錯號碼了」，她見狀嚇一大跳，連忙向對方道歉並解釋，自己是因為太思念姊姊，加上以為號碼已經停用了，才會一直傳簡訊，同時也保證未來不會再繼續這麼做，不過對方似乎不領情，仍語帶冷漠地回應：「這是一個商用號碼，請不要再傳簡訊了」。

雖然因此失去了一個想念姊姊的方法，但費絲仍相當樂觀，表示：「至少我可以看到她的名字最後一次出現在我的手機上」。影片曝光後，不少網友都很同情費絲的遭遇，也認為號碼的新主人實在太殘忍，「怎麼會有這麼冷漠的人？」、「如果是我就會直接把妳的號碼封鎖，好讓妳可以繼續傳簡訊，也不會影響到我」、「我也遇到過這種事，對方甚至還詛咒我…」、「這個社會需要更多友善」。