桃園市政府8日舉行疫情說明記者會，由專門委員吳安琪主持。（陳夢茹攝）

桃機群聚案延燒，桃園市政府8日舉行疫情說明記者會，由專門委員吳安琪主持。外界相當關注金嗓歌友會事件，衛生局與警察局合作，7日發出約3500封細胞簡訊，提醒上月29日至本月6日有參與金嗓歌友會的民眾，要盡速到社區檢站採檢。

衛生局指出，金嗓歌友會會員名單有795人，不過並沒有記載會員家屬，也無法於第1時間確認會員是否有同住家屬，因此只能呼籲會員提醒有接觸過的家人趕緊採檢，加上有些人因有疑慮早已自行前往醫院採檢，目前市府還在比對會員名單清查當中。

衛生局表示，由警察局提供金嗓歌友會附近鄰里民眾的手機號碼，7日上午發送約3500封簡訊，簡訊內容為「如果您曾經於110年12月29日至111年1月6日參與桃園市金嗓歌友會活動，為維護您及家人朋友的健康，請盡速前往本市社區採檢站採檢」，也提醒民眾，若已經採檢完畢又收到簡訊者則無須理會，不要趕到驚慌。

吳安琪說，市長鄭文燦有強調，金嗓歌友會採專案採檢，一採結束後都要進行二、三採。此外桃園市社區採檢站7日上午共採檢435人，目前檢體都仍在檢驗中，若有結果會陸續與市民朋友報告。