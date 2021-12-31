擁有34D傲人上圍的香港女星林芊妤被封為「港版瑤瑤」，2014年她爆出與富少「殘廁門」事件，事業一度滑到谷底，後來她嫁給銀行業男友翟志榮並生下一子，近年因拍健身影片翻身。近日她透露在老公手機裡驚見不少自己的不雅崩壞片，讓她自嘲要催眠自己：「我想這個人⋯⋯⋯⋯必定是愛上了我的內在啦」。

32歲的林芊妤過去曾演出電視劇《愛·回家》、《衝上雲霄II》，7年前她遭跟拍與富少進入商場內的傷殘廁所近30分鐘，讓她形象大損還因此與TVB解約，近年她搖身變成健身型Youtuber，獲得不少網友支持，傳出光是Youtube廣告收入，每月就可賺進8.8萬港幣（約31萬台幣），但她坦言走紅後壓力也跟著來，因四度獲得YouTube熱門影片獎殊榮，讓她開始擔心若明年沒得獎怎麼辦，幸好老公全力支持她，她便決定之後要減緩上傳影片的速度，重心放回家庭。

林芊妤走出陰霾後，曾上節目分享當年身陷殘廁門時的心情，直言當時經歷人生低潮，連父親都不諒解，收到朋友訊息關心覺得丟臉，讓她十分痛心。今年9月她過32歲生日半夜失眠發文，透露回顧這幾年充滿意外，沒想到一個過去連自己都照顧不好的人如今也當媽當了3年，勉勵大家都是潛力無窮。

林芊妤和翟志榮結婚3年，平時常分享家庭生活日常，昨她透露拿了老公手機本來想把拍兒子的影片傳給自己，才發現老公手機裡有一堆她崩壞的照片，讓她吐槽：「平常連一張照片都不肯幫我拍，但相簿內都是我的醜照或長痘痘時的照片，我想這個人⋯⋯⋯⋯必定是愛上了我的內在啦，（安慰自己中）」，而她質問翟志榮，對方還回她：「真實的你才是最可愛的」，引來網友回應：「這樣真的很可愛，妳老公說的是真的」、「女神崩壞了」、「跟我老公一樣」、「要把這些照片放上IG真的需要好大勇氣」。