香港波神白雲擁有天使臉蛋和E級魔鬼身材，讓她在網上擁有一票粉絲，今年元旦1月1日，摩羯座的她過34歲生日，今(6日)稍早她才放出生日派對的照片，可見她頭上俏皮戴著「HAPPY BIRTHDAY」的頭飾，低胸禮服上身讓她的好身材一覽無遺，長達15公分的事業線超級吸睛，還有網友笑說瞬間醒了。

白雲過去演出《不懂撒嬌的女人》走紅，2017年她接受港媒專訪時，坦言因上圍太過傲人，常被人質疑是整形，後來有人看到她跑步，才親眼發現都是「真材實料」，她當時坦言在香港不敢跟女生朋友游泳時穿比基尼，怕搶了朋友風采，「所以去外地才敢大解放」，而她當時就相當自豪自己的身材，笑說：「起碼不用墊胸墊，但還是希望大家多看到我工作好努力」。

近年，有了自信的白雲越來越敢做自己，也常分享自己穿著清涼的辣照，去年她發文表示，自己小時候很在意別人用異樣眼光看她，於是她選擇自卑並穿寬鬆的衣物，「結果是剪裁不適合自己的衣服讓自己一秒身形壯碩，土味即現」，後來她選擇走性感路線，強調：「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西。我卻要因為『這女人不檢點』這種屁話就拋棄自己。於是，現在，姐姐我就是性感」，並強調穿著火辣一點也不丟臉。

近日，白雲過34歲生日，今稍早她曬出自己在海邊開派對的美照，可見她裡面穿著一件低胸亮片禮服，外面套著一件粉色外套，豪邁大露東西半球，她曬出自己微笑的照片，說：「笑就好」，並分享和好友慶生照片，直言：「有你們真好」，網友回應：「珍惜友誼」、「生日快樂」、「可愛的笑容」、「有份成熟女人韻味了」。