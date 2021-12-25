「反骨男孩」成員之一的YouTuber蕾菈（Lyla），4月認愛DJ湯宇後，小倆口不時會拍片曬恩愛，昨（24日）在聖誕節前夕她分享與男友在水下親吻的甜蜜照，立刻閃瞎一大票網友。

蕾拉曬出數張穿紅色比基尼潛水的照片，旁邊還放著耶誕樹相當應景，其中一張則是與男友在水下甜蜜接吻，接著表示：「聖誕第一彈，水上放閃，水下也要的概念」，她也透露拍照片過程相當煎熬，不僅要一起閉氣，還要有默契同時到樹前擺動作，如果沒氣了就要再回到水面，接著再下水一次，對不會游泳的自己而言是一大挑戰，但好在都已經克服，更強調「每一次的下水，都能找到不一樣的自己」。

對此，網友紛紛回應：「超棒的，每次看你們的照片，都想敲碗你們趕快結婚」、「蕾菈好瘦喔，我要戴起我的墨鏡了」、「根本就是虐待動物，欺負單身狗」、「根本是漫畫才會出現的場景吧」、「太厲害了，在水中拍的跟在地面上一樣」、「都是湯宇啦，沒有把蕾菈養的白白胖胖的」、「照片好美好厲害，根本美到不行」。

邱澤與許瑋甯日前宣布結婚，蕾菈就和DJ男友湯宇模仿拍出放閃合照，更搞笑表示：「如果有好消息會跟大家分享的，這個好消息是『我們還沒結婚』，謝謝沒有人關心」，未料發文卻引來網友開酸，她則公開截圖反擊：「都跑來我這留言了，還要我回你些什麼好？當我塑膠嗎」。