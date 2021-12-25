王力宏宣布和李靚蕾離婚後，被踢爆私下淫亂私生活等醜聞，甚至影射與某人妻有不正當男女關係，外界根據線索推測對象就是徐若瑄，氣得他三度發文捍衛清白，強調不是「介入別人婚姻的第三者」，昨天平安夜，她也在IG限動寫下4字：「保持善良」，透露出連日心情。

徐若瑄平安夜更新Instagram限時動態，她先是為好姐妹吳子霏主演的電影宣傳，寫道：「祝大家有個美好的平安夜，保持善良」，接著PO出多篇宣傳商品的文章，再來就是曬出一棵聖誕樹應景，除了重覆提及「平安夜平安」之外，更寫道：「大家都要好好的，聖誕平安」，並再次寫下「保持善良」，似乎藉此道出連日來的心聲。

徐若瑄昨兩度發文，寫下「保持善良」。（圖／翻攝自vivianhsu.ironv IG）

徐若瑄日前發文表示遭受怒罵與不實指控，導致自己和家人承受毀滅性網絡抨擊，讓她感到身心俱疲，再次重申：「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』」，強調這將是最後一篇聲明，一樣的話不會再重覆說，如果再有後續，會委由司法處理。

富商老公李雲峰日前也透過律師發出聲明，表示相當心疼妻子受到該事件波及，強調作為徐若瑄的另一半，很了解她的為人，因此站出來保護妻子，也呼籲一切騷擾、影射、誹謗、侮辱及網路霸凌都應該要停止，強調：「我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。」

而見徐若瑄留言，網友回應：「怎麼不大聲tag王力宏，是個男人就給我出來說我跟你是清白！」、「善良的徐若瑄加油」、「寧願一直發文，甚至透過律師發聲明！就不願像黑人一樣，請李小姐說句話？」、「有些人怎麼了？徐有言論自由吧？反倒是霸凌別人的都在誹謗。」。