擁有218萬訂閱的YouTuber「Joeman」表示，自己認為存到5000萬就可以退休，並透露其實他31歲就存到預定的退休金目標，經媒體報導後，被媽媽質問哪來的5000萬，Joeman則神回，那是31歲的事，他今年33歲已經順利花光了，此話一出，讓網友全跪了，直呼「羨慕已花光」。

網紅Joeman日前在第3屆走鐘獎後台接受「反骨男孩」酷炫訪問，對於存到多少退休金才能退休時表示，他之前自己算是5000萬，用5000萬的4%到5%投資股市，還有200萬到250萬可以照顧家人。

Joeman被媒體爆料，31歲就存到5千萬退休金，驚人財力令人稱羨。(圖/截自Joeman臉書)

Joeman並透露，原本的目標是訂在35歲退休，打算存到一定金額後，把一部分投入股市，例如ETF「0050」或是中華電，他並坦承其實在31歲時就已經存到了理想金額，但因為覺得退休太無聊，所以才沒退。

YT退休金大公開💰四十歲破億是基本😮│WACKYBOYS│反骨男孩│ Feat. 阿滴 Joeman

對照他前面說存到5000萬就可以退休的話，似乎也間接承認，他31歲時的存款已超過5000萬，新聞曝光後，Joeman在臉書回應，他媽媽轉貼了新聞，質問我他哪來的5000萬，他則跟媽媽說「那是31歲的事，我今年33歲已經順利花光了，不用替我擔心…」，並說今年會繼續努力拍片賺錢。

貼文一出讓網友更羨慕了，驚呼「順利花完就是…爽」、「兩年花光也很厲害」、「羨慕已花光」、「真好...年紀輕輕就財富自由」、「2年花了5000萬，那現在年收估計有2500萬以上了啊」、「看起來是有新題材了」。

外界好奇如此驚人財力是如何賺到的？Joeman過去曾在YouTube影片中透露，根據2014年財政部個人資產登錄資料，他的收入可以擠進全台灣的前1%，除了業配和YouTube分潤，他也有投資股票和期貨，2017年他曾1天就砸下260萬，買了某一檔股票70張，半年就淨賺640萬。