曾奪下3屆視帝的57歲香港男星黎耀祥，因精湛演技讓觀眾印象深刻，近來把事業重心放在大陸的他，常在社群分享在大陸生活的點滴，不過近日卻流出他疑似在街邊擺路邊攤的畫面，引起熱議。

出道36年的黎耀祥，至今已拍過百部電視劇和近百部的電影，其中在金庸改編劇《中神通王重陽》、《射鵰英雄傳之南帝北丐》、《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》中，4度飾演老頑童「周伯通」，讓人印象深刻，更成為3屆視帝，精湛演技有目共睹。

黎耀祥被誤認在街頭擺攤。(圖／翻攝自黎耀祥抖音)

而近來在大陸工作的黎耀祥，也時常分享到福州、山西、安徽等地的照片，近日，卻流出一段他在路邊彈吉他，前面桌子上擺滿滿吉他、口風琴等樂器，疑似在擺地攤販賣樂器，看起來有些辛酸，讓人不免猜測他是否發展不順，晚景淒涼。

不過其實擺攤影片是黎耀祥自己PO出來，並寫道「一首有故事的歌，我也來湊下熱鬧」，原來他應該只是路過，要求彈奏一曲而已，而網友看到他57歲仍保養得宜，也忍不住大讚「老了還是好有型」、「港星真的都很全能」。

黎耀祥拍戲多年，早已累積不少身家，據悉他喜愛名車，至少有4部超過千萬的名車，而他對兒子也不手軟，傳每個月給他20萬港幣的生活費，當事人雖沒證實過，，但兒子在美國讀書時，就被爆出擁有三台名車，當時他年僅17歲。