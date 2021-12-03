「鋼鐵Ｖ」徐若瑄出道31年，宣布將在明年5月7日站上台北小巨蛋，舉辦個人首場大型售票演唱會，昨(2日)她轉發黃子佼向她道賀的PO文，意外讓她14歲時穿婚紗的照片曝光，不忘搞笑表示：「14歲是要嫁給誰啦」。

徐若瑄日前宣布明年「攻蛋」，好友黃子佼第一時間發文道賀：「！巨蛋！恭喜當年我們節目選出來的美少女徐淑娟，要登上小巨蛋，三十多年一路走來始終鋼鐵」，徐若瑄隨後轉發此貼文，讓她14歲時穿著白紗登上舞台的照片曝光，接著表示：「那些年流行穿婚紗？14歲是要嫁給誰啦？」接著透露當時嫁給「舞台」後，跟粉絲一路戀愛到現在，31年來不離不棄，坦言好喜歡表演工作，因為能帶給她好多快樂。

眼見黃子佼特地在照片用箭頭還畫圈圈標起來，讓她搞笑表示：「是怕我自己都認不出徐淑娟嗎？」接著道出入行多年心得：「31年了，我們都還能做著我們愛的工作，要有多努力多少熱忱、多不容易啊，有你這位老朋友在，我永遠不孤單，我們還要再好好的開心的一起玩30年呢～愛你喔，請不要太早退休，留我一個人⋯打勾勾」，更不忘強調：「仔細一看，怎麼連衣服胸口都有個大V啊！原來早已是『鋼鐵V』」。

徐若瑄少女時期照片曝光，也引起網友熱議：「好珍貴的照片和回憶喔，你們都很棒」、「還要陪我們經歷好多個30年」、「穿婚紗嫁給音樂」、「一直都很美沒有變」。