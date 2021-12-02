25歲女星林允演出「星爺」周星馳電影《美人魚》一炮而紅，有別於其他星女郎不是出走就是和星爺鬧翻，林允不僅和私下和星爺感情好，對方更因看好她的潛力，主動加碼簽約金，被譽為「最受寵星女郎」。近日，林允在網上分享自己的一組廁所私照，可見她白背心上身，中空露出小蠻腰，加上當天有完美陽光照射，讓林允舉手投足都有如仙女，粉絲也熱情回應。

去年港媒報導，周星馳主動與林允續約，還加碼合約金，可見兩人感情不錯，林允後來上實境秀《我家那閨女》，錄影時打給周星馳表示想要「慰問」一下他，沒想到周星馳竟略帶撒嬌語氣說：「應該早就慰問我」，林允則回暫時無法去香港，周星馳秒接：「沒叫妳過來，可以打電話慰問」，林允又吐槽：「我怎麼知道你想被慰問？」，星爺說：「當然想被慰問」，可見兩人一來一往鬥嘴好感情。

林允被封最受寵星女郎。（圖／翻攝自林允Jelly微博）

林允大秀小蠻腰和S曲線。（圖／翻攝自林允Jelly微博）

林允過去上節目，總不吝分享和周星馳私下互動情形，現身《非常靜距離》時更強調自己並非受寵到完全不會被罵，偶而犯錯時還是會接到星爺的關切電話，但林允從不會不耐煩，更感謝從星爺身上不只學到演戲技巧，還體會到為人處世的道理，打趣說久而久之還會有「不聽老人言，吃虧在眼前」的感覺。

林允直言最喜歡陽光透進百葉窗的光影。（圖／翻攝自林允Jelly微博）

常在網上分享近況的林允，最近興致一來分享了在廁所照的多張美照，開起「攝影小教室」說：「如何可以拍出美圖？陽光會是你的好朋友」，透露某天休息睡到中午起床，走到廁所發現陽光自然撒入，讓她覺得是個拍照的好機會，就趁光線好時快速化完妝，拍了這些美照，強調最喜歡陽光透進百葉窗照進房間的感覺，讓人感覺心暖暖，網友回應：「你長這樣就敢發出來？不怕我三百六十度原地起飛空中翻滾然後落地掏出玫瑰花向你求婚嗎？」引來林允本人開心回：「哈哈哈哈哈哈哈哈哈」，還有人說：「多謝今日營業（經營社群網站之意）之恩」，林允則回了一個笑哭了的表情符號說：「不客氣」。