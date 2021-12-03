立委高嘉瑜遭毆事件引發社會極大關注。除了其立委身分，高嘉瑜出身台大學生會長，高學歷加上高顏質，出道以來即是以知性美女姿態擄獲選民，更受封「港湖女神」，可說是民進黨培養年輕人從政的樣板，集寵愛於一身。卻沒想到其仍犯了個小女人的錯誤，識人不明瞬間由「女神」變成「傻白甜」，再度讓人意識到感情上理性、識人的重要性。

事情曝光後，施暴嫌犯林秉樞第一時間被逮捕到案，媒體也對其逐漸起底，在目前曝光的資料中，林秉樞的確是令人髮指的暴力慣犯，不僅對不同女性用相同手法，更曾為了向家中要錢對其母親施暴，行為令人憤怒！但究其事實這都屬於私德領域，沒想到卻有親綠名嘴硬又扯到阿共的陰謀，令人無奈又好笑！

據媒體報導，因林秉樞身為政大政治系博士生，有基本學術條件，又慣用言語話術營造其身分地位加上小額政治獻金，自是頗受歡迎。而其接近者多為綠營人物，在政大做的是中國研究，某溫姓名嘴竟東拼西湊，將林的行為設定為「有計畫性的滲透進本土陣營。」更強調這是標準的國安問題。

《孫子·謀攻》篇曾說「知己知彼、百戰不殆」，兩岸從戰爭敵對走到和平共存，再到現在冷對抗，能夠維持平衡點主要除了外部勢力，兩岸彼此的深入了解也是重要原因之一。不說林秉樞，許多綠營政治人物也做中國大陸研究，過去兩岸交流往來時，也有許多偏綠的學者、現任政府官員與大陸學者互相交流甚至把酒言歡，照溫朗東的標準來看，難道這些由學者轉換跑道的官員也都被「滲透」？其觀點已屬抗拒交流與了解。

台灣過去曾有一句流行話叫做「一切都是阿共仔的陰謀」，本是令人莞爾一笑，但在2020年民進黨狂賣「芒果乾」、綠營人士及親綠媒體有心操弄下，逐漸變成民眾生活中每天接受到的新聞。綠營名嘴及媒體反中反到腦子壞掉已不新鮮，細思極恐的是其用盡一切手段灌輸民眾「任何事都是中共的陰謀」，這對於台灣實非好事！

高嘉瑜事件發生後，有許多第一時間發言嘲諷、語氣不當的公眾人物或藍營人士被譴責，暴力應該被杜絕、犯罪應該被懲罰，這是人類的普世價值。故發言不當者被撻伐只能說是是非意識不足；同樣道理，溫朗東的發言不也是利用此次暴力事件藉機造謠生事、無中生有？難道這不算是引起社會動盪？民進黨政府如此放任親綠者狂言造謠，才是真正的國安危機！

（作者為台北市青年聯合會理事長）

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